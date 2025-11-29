Drones ucranianos dañan instalaciones de una refinería rusa en la región de Krasnodar

"Resultó dañada parte del equipamiento técnico en el territorio de la planta, los tanques no sufrieron daños", señalaron en Telegram.

El incendio provocado por la caída de los drones abarca una superficie de unos 250 metros cuadrados y fue contenido por los bomberos, indicaron.

El personal de la planta fue evacuado a refugios antiaéreos, añadieron las autoridades.

En la región de Volgogrado, según informó en Telegram el gobernador local Andréi Bochkariov, dos personas resultaron heridas, cuatro edificios y un almacén de materiales de construcción sufrieron daños durante el ataque.

En total, durante la pasada noche Ucrania lanzó 103 drones contra territorio ruso, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia.

En la región fronteriza de Bélgorod fueron derribados 26 drones, mientras que en la región de Rostov fueron neutralizados 20.

Sobre las regiones de Riazán y Krasnodar fueron derribados 22 drones, 11 en cada una de ellas.

En la anexionada península de Crimea fueron neutralizados otros 19.

También fueron objeto de ataques ucranianos las regiones de Voronezh (5), Líptesk (4), Kursk (3), Astracán (1), Volgogrado (1) y Kalmukia (1).

El dron restante fue derribado sobre el mar Azov.