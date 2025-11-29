El ministro francés de Transportes rebaja el impacto del problema de los A320 de Airbus

"Parece que hay muchos menos A320 impactados de forma más duradera por el cambio informático. Se había hablado de un millar y parece que al final se trata de un centenar", aseguró Tabarot a la televisión BFMTV.

Contactado por EFE, Airbus no quiso confirmar por el momento las palabras del ministro y se limitó a asegurar que siguen en contacto con las compañías para resolver los problemas lo antes posible.

En un primer momento, el constructor aeronáutico había asegurado que el error, puesto en evidencia durante un vuelo de la aerolínea JetBlue el pasado 30 de octubre que despegó de Cancún y tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, afectaba a más de 6.000 aparatos, la mitad de la flota de la familia A320, la más vendida de la historia de la aviación

De ellos, el 85 %, señaló un portavoz de Airbus, solo necesitarían de una actualización informática que podía hacerse a distancia y que inhabilitaba los aviones de forma muy limitada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero el resto, un millar, precisaban de un cambio más profundo de sistemas, que obligaba a mantener a los aparatos en tierra durante semanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Tabarot, el número total de aviones que deberán quedar en tierra es más limitado, lo que reducirá el tiempo que tendrán que esperar en tierra. Agregó que unos 5.000 aviones en todo el mundo ya han visto sus sistemas actualizados y adaptados a la nueva situación.

El ministro francés también señaló que el impacto de este incidente en el tráfico aéreo francés está siendo "muy reducido" y que las aerolíneas han podido embarcar a todos los pasajeros a sus destinos.

Air France, que este viernes tuvo que anular 35 vuelos en todos el país, aseguró que para este sábado cancelará "una veintena", cuyos pasajeros serán reinstalados en otros vuelos para que lleguen a sus destinos.

Un portavoz de la aerolínea francesa indicó que toda su flota de A320 ha sido sometida a la actualización informática requerida salvo un aparato que opera en el Caribe, que necesitará quedar en tierra durante más tiempo.

La compañía gala espera que en las próximas horas pueda volver a la normalidad en sus previsiones de tráfico aéreo.

Tabarot destacó también "la transparencia" que ha mostrado Airbus en este incidente, que según él "ha puesto de manifiesto que la seguridad es su prioridad por encima de la cotización bursátil o de obtener nuevos pedidos".

El incidente que puso de manifiesto el problema fue provocado por una elevada exposición a la radiación solar, a la que no habían sido testados los sistemas de control de los aviones montados en los A320 por el industrial francés Thales.

El avión de JetBlue, que tenía como destino Newark, en Nueva Jersey, sufrió una caída brusca de altitud, lo que llevó a los pilotos a efectuar un aterrizaje de emergencia. Algunos pasajeros sufrieron heridas leves.