El presidente de la RDC viajará a Washington para rubricar el acuerdo de paz con Ruanda

"Iré a Washington para refrendar el acuerdo firmado con Ruanda bajo el auspicio de Estados Unidos, que ya se ha hecho público con total transparencia. Pero no se dejen engañar: no habrá mezclas ni fusiones", afirmó Tshisekedi en un encuentro con la diáspora congoleña durante su visita de Estado a Serbia, recogió la Presidencia en la red social X a última hora del viernes.

El mandatario, que no precisó las fechas del viaje, aseguró que el texto que rubricará no contiene "nada nuevo" sobre la integración regional, un objetivo que, sostuvo: "Era todo lo que quería desde que llegué al poder, pero nos dieron una puñalada por la espalda en 2022".

"Respetar los acuerdos implica respetar la soberanía de nuestro país, la retirada de las tropas ruandesas del territorio congoleño y el restablecimiento de la confianza mutua", recalcó.

Asimismo, afirmó que el comercio regional "no puede prosperar sin la paz y el restablecimiento de la confianza".

En junio, la RDC y Ruanda ratificaron un acuerdo en una ceremonia en el Departamento de Estado estadounidense, en presencia del secretario, Marco Rubio, y de los ministros de Exteriores de ambos países: el ruandés Olivier Nduhungirehe y la congoleña Thérèse Kayikwamba Wagner.

El documento establece, entre otros puntos, el respeto a la integridad territorial de cada país, la resolución pacífica de disputas y la prohibición de actos hostiles o de respaldar a grupos armados.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales de enero, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

No obstante, la vía negociada no sólo tomó impulso en junio con la firma del acuerdo en Washington, sino también con el avance de las conversaciones auspiciadas por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que permitió que, tras meses de diálogo, ambas partes rubricaran una declaración de principios el pasado 19 de julio.

Pese a los incumplimientos de fechas y compromisos en las semanas posteriores, finalmente, el pasado 15 de noviembre, representantes del Ejecutivo de la RDC y del grupo rebelde firmaron en Doha un acuerdo marco hacia un futuro pacto de paz definitivo.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).