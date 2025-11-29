El principal partido opositor turco reelige a su líder en medio de la presión judicial

"Gracias por reelegirme con el mayor número de votos de la historia de nuestro partido", escribió Özel, en el cargo desde noviembre de 2023, en la red X tras concluir la ceremonia en un estadio de Ankara.

Özel recibió todos los votos válidos del congreso, un total de 1.333 papeletas, informa el diario turco Cumhuriyet.

Es la tercera vez en los últimos dos años que el partido confirma en el cargo a Özel, quien llegó a la cúspide en noviembre de 2023 tras imponerse a su predecesor, Kemal Kiliçdaroglu, dirigente de la formación socialdemócrata desde 2010.

Tras anunciar la Fiscalía una investigación de supuestos amaños en aquel congreso, Özel convocó un congreso extraordinario, que lo confirmó en el cargo con el 100% de los votos, para evitar así una destitución de la cúpula como medida preventiva.

En septiembre pasado, el partido repitió la operación con un nuevo congreso extraordinario, pero según los juristas del CHP, solo el congreso ordinario actual, convocado por las ramas provinciales del partido y no por la cúpula acusada, puede desactivar una maniobra judicial contra Özel.

Özel prometió en su discurso antes de la votación que este congreso, celebrado bajo el eslogan de "Es tiempo de gobernar", sería "el último en la oposición".

El CHP celebra sus congresos ordinarios cada dos o tres años y las próximas elecciones generales y presidenciales deben tener lugar antes de terminar mayo de 2028, aunque la oposición ha pedido que se adelanten.

Una pancarta desplegada en el estadio mostraba a Özel flanqueado por el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y encarcelado desde marzo pasado, designado por su partido como futuro candidato presidencial, y Mansur Yavas, alcalde de Ankara, que también alberga aspiraciones presidenciales.

Delegados de varios partidos, incluido el gubernamental AKP, participaron como invitados en el congreso, al que Kilidaroglu, por su parte, no acudió, informa Cumhuriyet.

El CHP fue el partido más votado de Turquía en los comicios municipales de marzo de 2024, en las que rompió dos décadas de hegemonía del AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Los socialdemócratas se impusieron en las principales ciudades del país, incluido Estambul y Ankara, consolidándose como la principal alternativa al Gobierno islamista.