Elevan a 465 los muertos por las inundaciones en el sur de Tailandia e Indonesia

En Tailandia, las inundaciones en ocho provincias del sur han provocado 162 fallecidos, mientras que en Indonesia, las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental registraron un total de 303 muertos.

La provincia tailandesa más afectada es Songkhla, con 126 víctimas, informaron autoridades locales.

Las otras donde se han registrado fallecidos son Nakhon Si Thammarat (9), Pattani (7), Satun (5), Yala (5), Phatthalung (4), Narathiwat (4) y Trang (2).

Las condiciones climáticas han comenzado a mejorar y se espera que las autoridades puedan drenar las aguas restantes en los próximos días.

Más del 80 % del suministro eléctrico se ha restablecido y se han habilitado puntos de recolección de desechos y traslado de vehículos afectados.

En Indonesia, con un total de 303 muertos, Sumatra del Norte es la más afectada, al sumar 166 fallecidos y 143 desaparecidos, mientras que Aceh reporta 47 muertos, 51 desaparecidos y 8 heridos.

En Sumatra Occidental se registran 90 muertos, 85 desaparecidos y 10 heridos, concentrándose los daños en el distrito de Agam.

Los deslizamientos han dejado cortadas varias carreteras principales, aunque se han despejado algunos tramos críticos y se espera que se restablezca el acceso total en los próximos días.

Las autoridades de ambos países han coordinado la entrega de ayuda humanitaria y la habilitación de refugios temporales, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y reubicando a los desplazados.

Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, incrementando la vulnerabilidad de la región a inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica.