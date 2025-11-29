Iberia ultima los cambios en sus A320 y no prevé impacto ni hoy ni mañana en su operativa

Según informó la aerolínea española, que forma parte del grupo hispano británico International Airlines Group (IAG), el personal de Iberia ha trabajado "durante toda la madrugada" para realizar los cambios necesarios en los equipos y sólo queda una "mínima parte" que estará lista a lo largo del día.

Así, Iberia no espera que sus clientes vayan a sufrir ningún impacto "ni hoy ni mañana".

De acuerdo con la compañía de transporte aéreo, se está cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado para afrontar la situación. Ya en la víspera, la aerolínea aseveró que estaba trabajando para realizar los "cambios necesarios" en sus aviones A320, y garantizó que la operativa del sábado no sufriría disrupciones por esta situación.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus avisó el viernes a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su 'software' en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El problema afecta a más de la mitad de los aparatos de la gama más vendida de Airbus.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conforme explicó el fabricante en un comunicado remitido este viernes, el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", mientras diversas fuentes del sector lo cifraban en unos 6.000 aparatos.

Una portavoz de Airbus indicó que el 85 % de los aviones afectados sólo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.

Para el 15 % restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.