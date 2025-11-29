Influyente senador republicano promete una "supervisión rigurosa" por ataque en el Caribe

Wicker, que suele ser un aliado del presidente Donald Trump, dijo en un comunicado, firmado junto al senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el comité, que investigarían los detalles del supuesto ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Según The Washington Post, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

“El Comité ha solicitado información al Departamento y realizaremos una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, escribieron los senadores en un comunicado.

Hegseth, ha calificado la información del rotativo de "noticias falsas", una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa. Pero esta vez tendrá que explicar al comité sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".

Wicker, quien representa a Misisipi, ya ha demostrado disposición a discrepar con la Administración Trump. La semana pasada criticó en un mensaje en X el "supuesto ‘plan de paz’" de Trump para Ucrania, al que acusó de favorecer ampliamente a Rusia.

“Cualquier garantía que se le dé a Putin no debe recompensar su comportamiento maligno ni socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”, señaló el republicano.