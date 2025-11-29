Irán condena la ofensiva israelí en el sur de Siria y advierte sobre una escalada regional

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, denunció en un comunicado “la continua violación flagrante del derecho internacional por parte del régimen sionista (Israel) y la expansión de sus crímenes en la región”.

Baghaei criticó la “inacción” del Consejo de Seguridad de la ONU frente a las repetidas operaciones militares israelíes en Siria y Líbano, y advirtió de que la continuidad de estos incidentes “pone en peligro la paz y la estabilidad globales”.

El Ejército israelí confirmó el viernes haber realizado una incursión en la ciudad siria de Beit Jinn, donde se produjo un intercambio de fuego con supuestos milicianos del grupo islamista libanés Jamaa al-Islamiya, a quienes Israel también atacó desde el aire con bombardeos.

Al menos 13 personas, incluidos niños, murieron en el ataque de Israel, mientras que cinco soldados israelíes resultaron heridos.

El vocero de la diplomacia iraní calificó la resistencia de los jóvenes sirios contra los militares israelíes como “una respuesta natural y legítima frente a la agresión”.

Baghaei subrayó “el derecho inherente de los pueblos de la región a defender la soberanía nacional y la integridad territorial de sus países frente a las agresiones” de Israel.

La incursión israelí fue condenada el viernes por el Ministerio de Exteriores sirio, que la describió como un “crimen de guerra total”, y denunció, a su vez, que este tipo de acciones forman parte de una política “sistemática” de Israel para desestabilizar Oriente Medio.

En los últimos dos años, Israel ha perpetrado ataques contra varios países de la región, como el Líbano, Siria, Catar, Yemen y especialmente Irán, su archienemigo, que lidera la alianza antiisraelí del Eje de la Resistencia, conformado por los palestinos de Hamás, el Hizbulá libanés y los hutíes de Yemen.