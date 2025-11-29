Irán refuerza su Armada con el destructor ‘Sahand’ y la base flotante ‘Kurdistán’

El destructor de última generación ‘Sahand’ fue reincorporado a la Armada en una ceremonia presidida por el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Amir Hatami, y el jefe del Estado Mayor, el almirante Habibolá Sayari, en la que también se inauguró la base flotante ‘Kurdistán’, informó la agencia IRNA.

El destructor se unió por primera vez a las fuerzas navales de Irán en 2018, pero el año pasado se hundió parcialmente durante operaciones de mantenimiento en el puerto sureño de Bandar Abás.

‘Sahand’ cuenta con cubierta para helicópteros, lanzadores de torpedos, cañones antiaéreos y antibuque, diferentes tipos de misiles y sistemas de guerra electrónica.

Durante el acto, celebrado con motivo del Día de la Armada en Irán, también fue presentada la base flotante ‘Kurdistán’, diseñada para actuar como una ciudad portuaria móvil capaz de apoyar unidades de combate navales y no navales lejos de las costas iraníes, con el objetivo de “fortalecer la capacidad de combate, expandir el alcance estratégico y mejorar el acceso a aguas internacionales”.

El Ejército también incorporó nuevas lanchas rápidas lanzamisiles, drones y vehículos submarinos no tripulados.

Hatami subrayó que la estrategia defensiva de Irán se basa en la “defensa activa y la disuasión inteligente”, asegurando que la Armada está lista para “responder de manera contundente en cualquier lugar donde los intereses nacionales lo requieran”, en alusión a las amenazas de Israel y la guerra de 12 días en junio pasado.