Italia, España, Malta, Grecia y Chipre buscan más colaboración migratoria en Mediterráneo

Este foro, conocido como MED5, ha reunido al ministro italiano Matteo Piantedosi; al español, Fernando Grande-Marlaska; al maltés, Byron Camilleri; y a los titulares griego y chipriota de Migración, Athanasios Plevris y Nicholas Ioannides, así como el comisario de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner.

"El MED5 se ha confirmado como un formato esencial para superar las divergencias en los temas abordados y llevar una posición común al próximo Consejo de Justicia e Interior, previsto en Bruselas el 8 de diciembre", ha declarado el ministro italiano en un comunicado.

En la declaración final de esta conferencia, según la misma fuente, las partes "han concordado que el refuerzo de la colaboración con terceros países es clave para prevenir las llegadas irregulares y aumentar las repatriaciones voluntarias" de migrantes.

Piantedosi afirmó que los cinco socios europeos han propuesto trabajar juntos y emplazado al comisario europeo a promover las repatriaciones voluntarias como parte de una estrategia global sobre esta cuestión, que afecta especialmente a la región mediterránea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro italiano ha puesto como ejemplo los centros que el Gobierno de Giorgia Meloni ha construido en Albania, fuera de la Unión Europea, con la intención de expulsar desde ellos a los inmigrantes irregulares, a pesar de que este plan no ha prosperado por ahora por los impedimentos de la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el titular de Interior de Malta, un pequeño estado insular en medio del Mediterráneo, ha defendido que "un mayor esfuerzo en materia de prevención y retornos de inmigrantes es un pilar esencial" para una política migratoria "creíble y eficaz".