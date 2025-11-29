Kazajistán anuncia búsqueda de nuevas rutas de exportación de crudo tras ataque ucraniano

"Con el fin de minimizar las consecuencias negativas y mantener el ritmo de extracción en los importantes yacimientos, el ministerio activó en régimen de urgencia el plan para redirigir las exportaciones de petróleo a rutas alternativas", señaló la entidad en un comunicado.

El Ministerio de Energía señaló que "la situación está bajo control especial del Gobierno de Kazajistán".

Subrayó que "este tipo de acciones contra objetivos de la infraestructura critica estrictamente civiles son inadmisibles" y recordó que KTK es un proyecto energético multinacional y los ataques contra sus instalaciones "generan riesgos directos a la seguridad energética global".

Ucrania destruyó durante la pasada noche una terminal de carga de la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), según informó hoy esta empresa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hoy a las 4.06 hora de Moscú (01:05 GMT) a consecuencia de un ataque terrorista deliberado de drones náuticos en la zona de la terminal marina de KTK sufrió daños considerables la terminal de carga VPU-2", indicó en Telegram la empresa, según la cual esta instalación no podrá ser reparada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía indicó que "en el momento de la explosión los sistemas de protección ante averías garantizaron el cierre de las correspondientes tuberías. Preliminarmente no hubo derrame en el mar Negro".

No obstante, las autoridades toman pruebas del agua marina en la zona y llevan a cabo el monitoreo de la situación ecológica, señaló el consorcio.

Las restantes terminales de la planta reanudarán sus operaciones "cuando no haya amenaza de ataques de drones náuticos o aéreos", añadió KTK.

Se trata del tercer ataque contra esta empresa tras los ataques contra la estación de bombeo Kropotkinskaya y las oficinas de KTK en Novorossíisk.

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo, la mayoría destinadas a Europa.

Los drones ucranianos golpean desde hace meses las instalaciones energéticas en Rusia, desde refinerías hasta oleoductos, gasoductos y depósitos de combustible.