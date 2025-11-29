Kiev acusa a Moscú de seguir con su "plan de guerra" mientras todos hablan de paz

"Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su 'plan de guerra' de dos puntos: matar y destruir", escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, sólo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos, dijo el presidente, Volodímir Zelenski.

Según el ministro ucraniano, la noche fue "difícil, especialmente en Kiev", debido al ataque ruso, en el que Rusia lanzó "docenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones a hogares, la red eléctrica e infraestructura crítica".

El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso Vladímir Putin.

"Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste", dijo Sibiga.

Para él, el conflicto ruso-ucraniano es una "guerra que (Putin) no puede ganar, y la guerra que se niega a terminar, pero la comunicad internacional tiene los medios para asegurar que esto es insostenible para él".

"Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados", apuntó Sibiga.

"Fuerza, unidad y presión sobre Moscú siguen siendo esenciales para avanzar en los esfuerzos de paz y forzar a Rusia a poner fin a la guerra", concluyó.

El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el mandatario.