La aerolínea japonesa ANA cancela 95 vuelos por la actualización de 'software' de los A320

Las cancelaciones anunciadas afectan a 34 de los aviones Airbus A320 y A321 de la flota de la aerolínea nipona, que solicitó a sus pasajeros que consulten su sitio web para conocer el estado actualizado de los vuelos.

Aproximadamente 13.200 personas se vieron afectadas, según detalles recogidos por la cadena pública NHK.

La actualización informática necesaria tarda aproximadamente cuatro horas por aeronave y se realizará de forma secuencial.

La otra gran aerolínea del país asiático, Japan Airlines (JAL), dijo que su flota no se ha visto impactada por el inconveniente.

ANA se suma a las firmas de aviación que se han visto afectadas a nivel global por los hallazgos del fabricante de aviones Airbus, que en horas previas informó que la fuerte radiación solar podría corromper datos necesarios para las funciones de control de vuelo en sus aviones la serie A320 (que incluye los modelos A319, A320 y A321), y pidió a los operadores que adoptaran medidas.

Aproximadamente 6.000 aviones podrían verse afectadas, según informaciones recogidas por la cadena japonesa.

El defecto se descubrió después de que un avión operado por una aerolínea estadounidense experimentara una pérdida repentina de altitud a finales de octubre, en un incidente que dejó varios heridos.