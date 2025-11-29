La candidata presidencial oficialista denuncia injerencia de Trump en comicios de Honduras

En una rueda de prensa, Moncada aseguró que el anuncio de Trump el viernes de que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumple en EE.UU. una condena a 45 añosde cárcel por narcotráfico, es "un crimen" y pretende “reintroducir al crimen organizado” en la política hondureña.

Moncada afirmó que “no hay duda” de que se registraron “dos acciones concretas a tres días de los comicios, que son totalmente injerencias", en alusión al respaldo público de Trump al candidato conservador Nasry Asfura y al anuncio del indulto para Hernández.

Agregó que los mensajes de Trump son "dos actos de campaña" a favor de lo que llamó “sus candidatos títeres” de los partidos Nacional y Liberal, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, respectivamente.

A pesar de sus críticas, la candidata oficialista aseguró que Honduras mantiene “una buena relación” con Estados Unidos.

Trump pidió el miércoles a los hondureños votar por Asfura y acusó a los adversarios de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

También afirmó que Moncada es “cercana al comunismo” y que Nasralla busca “engañar al pueblo” para dividir el voto.

Moncada sostuvo que Honduras, como otros países de la región, ha sido objeto de un “asedio” persistente por parte de políticas y acciones "injerencistas" que se remontan a la época colonial y se prolongan hasta la actualidad.

“Las políticas injerencistas, las del capital sobre la vida de los seres humanos y sus territorios, están ahí”, afirmó, y advirtió que dichas prácticas “no han parado” y continuarán “combatiéndolas”.

Respecto al indulto anunciado por Trump a favor de Hernández, Moncada aseguró que la maniobra surge “porque los candidatos del bipartidismo no lograron apoyo popular” y acusó a “grupos económicos y a la oligarquía” de intentar su retorno “en pleno proceso electoral”.

“La oligarquía salió corriendo a Washington para que le perdonen a su capo principal y traerlo en pleno proceso electoral. Este pueblo los va a derrotar de nuevo”, dijo.

Moncada describió a Hernández como “el capo más grande de la historia de Honduras” y “principal representante del bipartidismo”, y afirmó que durante su mandato habrían sido enviadas “400 toneladas de cocaína” a Estados Unidos que dejaron “una estela de asesinatos, corrupción y 57 condenados” ligados a su administración en tribunales estadounidenses.

“El bipartidismo convirtió a Honduras en un paraíso fiscal, lavadores de activos, corruptos y corruptores, defraudadores fiscales (...), criminalidad organizada”, expresó, y aseguró que la llegada al poder de Xiomara Castro y el movimiento de resistencia han logrado frenar esa dinámica.

Moncada llamó a la ciudadanía a votar “con esperanza” y a impedir el retorno de la “narcoactividad” y del “bipartidismo oprobioso”.