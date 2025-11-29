La estatal de electricidad pronostica apagones simultáneos en el 55 % de Cuba este sábado

Cuba atraviesa una crisis energética que se agravó desde mediados del año pasado y deja como resultado constantes apagones diarios.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de esta jornada -el de máxima demanda- una capacidad de generación de 1.525 megavatios (MW) y una demanda pico de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.675 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.745 MW en el denominado “horario pico”, el de mayor demanda en la tarde-noche.

Actualmente, varias de las dieciséis unidades de producción termoeléctrica operativas en la isla caribeña están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Asimismo, una decena de centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) .

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Expertos independientes explican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.