La ONU celebra avances de seguridad en la República Centroafricana a un mes de elecciones

"La República Centroafricana está en una trayectoria positiva y se han logrado avances significativos. Eso no quiere decir que no queden desafíos, por supuesto", afirmó Lacroix en una entrevista con EFE.

"Esto se refleja en evoluciones positivas en materia de seguridad, con la adhesión al acuerdo de paz y el desarme de varios grupos armados, lo que se ha traducido en el desarme de más de 2.000 hombres", señaló, atribuyendo este progreso a la labor de la Minusca.

La visita de trabajo de Lacroix se produce en un contexto de preparación de las elecciones generales, previstas para el próximo 28 de diciembre, para las que la misión de la ONU ha recibido el mandato de apoyar al Gobierno centroafricano en materia de seguridad.

En este sentido, el secretario general adjunto se reunió con el presidente de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, así como con otras personalidades y con partidos políticos tanto de la mayoría como de la oposición, para abordar los preparativos de los comicios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, los desafíos en la RCA siguen siendo enormes debido a los focos de tensión en el norte, en las zonas fronterizas con Sudán, y en el extremo este, donde crecen las tensiones entre comunidades y los mercenarios del grupo Wagner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aun así, Lacroix sostuvo que la RCA "está en vías de convertirse en una historia de éxito".

"Si la Minusca y Naciones Unidas han desempeñado un papel en este progreso, puede convertirse en una historia de éxito para las operaciones de paz y, por eso, es necesario seguir trabajando, adaptándose y creando condiciones de estabilización; creo que todas las misiones deben evolucionar, pero al mismo tiempo seguir activas", remarcó.

En esta línea, subrayó que las misiones requieren tiempo para lograr una estabilización duradera y citó como ejemplos los casos de Darfur, Haití y Malí, donde las operaciones de paz se retiraron de forma "prematura" y donde, aseguró, la situación actual "es preocupante".

Sin embargo, estos esfuerzos chocan con la coyuntura económica mundial y con la reticencia de la administración estadounidense del presidente Donald Trump a mantener los niveles de financiación de las misiones de paz, lo que ha provocado una reducción de sus presupuestos.

Las elecciones de diciembre en la RCA incluirán comicios presidenciales, parlamentarios y, por primera vez en décadas, municipales.

Human Rights Watch (HRW) advirtió el viernes de que, pese a los "avances tangibles hacia la paz", persisten obstáculos para la participación, ya que "las trabas a la oposición, la disfunción administrativa y el temor a un retorno de la represión podrían dejar fuera del proceso a amplios sectores de la población".

El país sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka ('alianza' en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.