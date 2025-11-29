Las autoridades azerbaiyanas practican registros en casas de líder opositor y su asesor

Los registros se llevan a cabo "como parte de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado en el marco de la causa pena contra el exjefe de la Administración presidencial, Ramiz Mejtíev", informó la agencia APA.

Mejtíev, con una larga carrera política que se remonta a la época soviética, fue acusado a mediados de octubre de alta traición, intento de golpe de Estado y otros delitos y puesto bajo arresto domiciliario.

Hasta el momento, Bakú no ha dado informaciones oficiales sobre la causa contra Mejtíev, pero según filtraciones a los medios, supuestamente preparaba un golpe de estado y planeaba conformar una especie de consejo de Estado en el que participaría el opositor Kerimli.

En particular, denunciaron presuntos vínculos entre ambos, en los que Mejtíev se apoyaba en Kerimli para atizar las tensiones políticas en la nación caucásica.

El Frente Popular de Azerbaiyán rechazó estas acusaciones y señaló que vincular a Kerimli con Mejtíev, "quien estuvo toda su vida al servicio del actual régimen criminal y corrupto, es una burda violación de la ley y la moral".

Una fuente del partido que prefirió el anonimato señaló que los militantes de la organización no logran contactar con su líder y el asesor de este.

Medios locales informaron que otro de los ayudantes e Kerimli, Faig Amirli, fue detenido por el Servicio de Seguridad del Estado, según la esposa del opositor.

Además, las autoridades acudieron a la casa del guardaespaldas de Kerimli, Ruslán Amírov, pero no lograron detenerlo ya que no estaba.

El líder opositor de 60 años encabeza el Frente Popular desde 2000, tras fungir como secretario de Estado del Gobierno encabezado por este partido en 1993.

Entre 1995 y 2005 fue diputado del Parlamento de Azerbaiyán.

Desde hace 20 años ha sido el crítico más fuerte del actual Gobierno.

En la actualidad alrededor de 15 militantes del Frente Popular se encuentran encarcelados por diversas causas penales.