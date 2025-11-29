Los datos de 33,7 millones de clientes de Coupang quedaron expuestos en un ciberataque

Esta cifra engloba a casi todos los clientes de la firma, que ha asegurado que ni la información de pago ni las credenciales de inicio de sesión se han visto comprometidos, pero sí detalles como los nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales de entrega de las cuentas.

La empresa descubrió el acceso no autorizado a la información personal de sus clientes el pasado 18 de noviembre y notificó a las autoridades dos días después, aunque en aquel entonces informó de que la filtración había afectado a 4.500 clientes.

Coupang, que está desarrollando una investigación con expertos en seguridad y colaborando con las pesquisas de las autoridades, ofreció en la víspera datos actualizados del incidente, entre los que reveló que el acceso no autorizado se remonta al menos al pasado 24 de junio, y afirmó que la ruta de acceso ya ha sido bloqueada y se ha reforzado la vigilancia interna.

La empresa ha pedido a sus clientes que se mantengan cautelosos con las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y otras comunicaciones que puedan suplantar la identidad de la plataforma, y ha pedido disculpas por los inconvenientes causados.

La policía está llevando a cabo una investigación propia para determinar cómo se produjo la filtración.

El volumen de cuentas afectadas supera al número de usuarios que se vieron impactados por una filtración en abril en el gigante surcoreano de las telecomunicaciones SK Telecom, 23,2 millones, un incidente por el que la empresa recibió una multa de 134.800 millones de wones (79 millones de euros/92 millones de dólares).