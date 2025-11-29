Lufthansa descarta cancelaciones pero admite retrasos por el incidente de los Airbus A320

Según indicó un portavoz de la compañía a EFE, "no se prevén cancelaciones de vuelos en las aerolíneas del Grupo Lufthansa debido a la situación, pero no se pueden descartar retrasos aislados durante el fin de semana".

Ante la posibilidad de que se registraran retrasos, la compañía pidió a sus pasajeros que verificaran el estatus de sus vuelos por Internet, y pidió disculpas ante eventuales molestias.

"La mayor parte de las actualizaciones de software ya se pudieron realizar durante la noche pasada y el sábado por la mañana", señaló la compañía sobre las medidas emprendidas frente al incidente registrado en el programa de control de vuelo de los aviones modelo Airbus A320.

"Al igual que todas las aerolíneas afectadas a nivel mundial, cumplimos estrictamente todos los requisitos del fabricante y de las autoridades, y ayer viernes por la noche comenzamos a aplicar las medidas prescritas por Airbus", precisó la compañía.

