Merz ataca a los populismos en el día de la refundación juvenil del ultraderechista AfD

"No nos engañemos, queridos amigos", hay "sistemas autoritarios en el mundo y el populismo de izquierdas y sobre todo el de derechas en nuestro propio país", dijo antes de aludir a los enfrentamientos protagonizados por manifestantes que protestaban contra AfD en Giessen, donde el partido de ultraderecha refundaba su agrupación juvenil.

"Van a ver hoy en la televisión imágenes que son todo lo contrario de alegres: un enfrentamiento entre extrema izquierda y extrema derecha cada vez más duro. Y quiero que desde el centro político mostremos que podemos resolver problemas", abundó el canciller en un acto de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en la ciudad oriental de Magdeburgo.

En Giessen, donde se manifestaron entre 25.000 y 30.000 personas según datos de la Policía, se registraron una treintena de manifestaciones contra AfD, que celebra un congreso para refundar su organización juvenil tras la disolución de la "Joven Alternativa" (JA) a principios de este año.

Este sábado, de hecho, se fundó la "Generación Alemania" para tomar el relevo de la JA, en un día en el que además de manifestaciones -la mayoría de ellas pacíficas- también hubo enfrentamientos de manifestantes y agentes de Policía.

En particular, hubo tentativas de activistas que trataron de cortar el tráfico en la ciudad e incluso una carretera nacional, lo que obligó a la intervención de los agentes.

Según fuentes policiales consultadas por EFE, un primer balance sobre la jornada de movilizaciones dejó varios detenidos y diez agentes heridos en enfrentamientos con manifestantes.

Entre las imágenes del día también destacó el ataque contra un diputado de AfD denunciado por la dirección del partido de ultraderecha.

La edición digital del semanario 'Focus' recogió escenas de un vídeo en el que, supuestamente, Julian Schmidt, de 35 años y diputado de la circunscripción de Marburgo (oeste), se enfrentaba a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto.