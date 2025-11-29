Ministro de Exteriores danés anunciará en Siria nuevas ayudas de 56 millones de euros

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores danés, el jefe de la diplomacia de Dinamarca tiene previsto anunciar ayudas al "programa de paz y estabilización para Siria e Irak" con un presupuesto 420 millones de coronas daneses (unos 56 millones de euros) para los próximos tres años.
"Los fondos se destinarán, entre otras cosas, a apoyar una transición política inclusiva en Siria, el desminado y otras iniciativas de estabilización", indicó el comunicado.
El programa de paz y estabilización para Siria e Irak está gestionado en colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa de Dinamarca.
La contribución del Ministerio de Exteriores danés se suma a los 660 millones de coronas danesas (unos 88 millones de euros) que Dinamarca ha destinado este año a Siria en concepto de ayudas al desarrollo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy