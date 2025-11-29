Nicaragua desea a Honduras una jornada electoral tranquila "desde sus derechos soberanos"

"Con nuestro respeto y cariño de siempre, y en hermandad centroamericana, deseamos al pueblo del gran héroe Francisco Morazán, a través de su presidenta, la valiente compañera Xiomara Castro, una jornada electoral tranquila y segura, desde sus derechos soberanos", indicó el Gobierno de Managua en una declaración.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aliado de los sandinistas en Nicaragua, o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad.

En la contienda electoral de Honduras participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Los que acaparan mayor caudal de votantes, según sondeos, son Rixi Moncada, de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país; Nasry Asfura, del Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda.

El Partido Nacional llega a las elecciones fortalecido en la víspera por el respaldo a Nasry Asfura expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha pedido a los hondureños que voten por él, mientras que a Rixi Moncada y Salvador Nasralla los ha tildado de "comunistas".

Además de escoger al sucesor de Xiomara Castro, los hondureños votarán por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.