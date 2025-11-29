Opositora condenada es detenida en una protesta en Túnez contra el retroceso de libertades

La condena de Issa -liberada durante el proceso judicial a diferencia del resto de detenidos en el marco del conocido caso como "complot contra la seguridad del Estado" que afrontaron el juicio en prisión preventiva- fue ratificada ayer por un tribunal de Apelación que mantuvo las penas de cárcel para los casi cuarenta acusados del macrojuicio, aunque con una rebaja de los años de sanción.

Según medios locales, Issa -sobre la que se desconoce por qué continuaba libre - fue arrestada durante la marcha que recorrió el centro de Túnez, por segundo sábado consecutivo, para pedir la liberación de "los presos políticos" y en favor de las libertades que consideran están retrocediendo en el país bajo la presidencia de Kais Said.

A la protesta asistieron conocidos defensores de derechos humanos y políticos, como el líder de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional, Ahmed Najib Chebbi, también condenado en el mayor juicio celebrado en el país contra opositores que terminó ayer viernes con la sentencia al recurso de apelación.

La Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATMD) y el Foro Económico Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) - afectados recientemente por una suspensión temporal de un mes - suscribieron el manifiesto conjunto con otras 16 ONG y partidos políticos en el que denunciaron "juicios políticos, eliminación del poder judicial y asedio a los medios de comunicación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las peticiones, exigieron a las autoridades tunecinas la liberación de los presos de conciencia, la protección de los activistas contra la vigilancia y la difamación, la lucha contra el monopolio del poder y la construcción de un "Túnez libre, democrático y justo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Túnez inició una transición democrática con la llamada Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.