Organismo marroquí lanza una caravana contra la violencia digital hacia las mujeres

Bajo el lema "no guardemos silencio ante la violencia", la caravana llegó este sábado a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, su segunda parada tras haber arrancado el pasado jueves desde la ciudad saharauí de Dajla.

La caravana forma parte de un programa que abarca doce regiones, doce ciudades y 36 puntos de encuentro (que incluyen a universidades y plazas, entre otros sitios) para "escuchar, sensibilizar y educar a la ciudadanía, informó CNDH en un comunicado.

Esta iniciativa, en la que se usan displays cartográficos y vídeos realizados con inteligencia artificial para retratar a víctimas de la violencia digital entre otros, tiene como objetivo "crear espacios de debate e interacción con la ciudadanía sobre la violencia digital hacia las mujeres y las niñas y concienciar sobre las formas de violencia facilitada por la tecnología y los espacios digitales".

La presidenta del CNDH dijo que "la tecnología y los espacios digitales amplían las posibilidades de derechos y libertades, pero también pueden convertirse en herramientas para la violencia generalizada y la violación de derechos".

Una de cada tres mujeres sufre violencia en Marruecos y más de 1,5 millones han sido víctimas de violencia digital, según los datos presentados durante esta campaña, en los que se considera que estas cifras "no reflejan plenamente la realidad ante la falta de denuncias".