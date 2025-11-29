Ortega y Murillo reafirman su apoyo a Nicolás Maduro "en todo tiempo y circunstancia"

"Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de (Simón) Bolívar, (Hugo) Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos (...) compañero Nicolás Maduro, compañera Delcy Rodríguez, compañero Diosdado Cabello, ahí estamos, siempre juntos y siempre más allá", expresaron.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

Los gobernantes sandinistas, aliados históricos de la Venezuela de Chávez y Maduro, consideran que EE.UU. quiere "amedrentar" a Venezuela.

El pasado 2 de septiembre, Ortega dijo que el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, al que tildó de "teatro" y "payasada", "no va a ningún lado", y, a su juicio, Washington solo quiere "amedrentar" a los gobiernos latinoamericanos, principalmente al de Venezuela.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta jornada en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.