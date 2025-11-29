Paz ofrece su ayuda para la recuperación de la esposa del vicepresidente de Bolivia

En declaraciones a los medios, Paz dijo que desde el Gobierno están "prestos a ayudar" y recordó que hace algún tiempo el mandatario ofreció a Lara la posibilidad de que Romero se someta a estudios médicos en Estados Unidos, pero que finalmente la familia de la parlamentaria decidió por una opción médica en Brasil.

El jefe de Estado mencionó que le ha expresado su "solidaridad" al vicepresidente y los deseos de una recuperación pronta de Romero.

"Una cosa es lo institucional y la política y otra la familia, ustedes saben que para mí Dios, familia y patria son temas centrales", dijo Paz, quien ha tenido desencuentros con su vicepresidente debido a varias decisiones durante las tres primeras semanas de su Gobierno.

Lara cuestionó hace poco la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa que, a su juicio, le quita atribuciones en su condición de presidente nato del Parlamento y criticó a Paz por supuestamente no cumplir en los primeros días de Gobierno algunas de sus promesas de campaña.

Incluso Lara grabó un video en el que dijo que “ya no forma parte" del Gobierno y descartó renunciar, algo que profundizó la disputa que se arrastra con Paz desde la campaña electoral.

Recientemente, Lara pidió públicamente a Paz que se superen las "diferencias" entre ambos para trabajar en beneficio del país, por lo que poco después se reunió con una comisión del Ejecutivo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para coordinar acciones.

Este sábado, la dirección de la clínica en la que está todavía internada la esposa del vicepresidente, en Santa Cruz (este), indicó que Romero tiene el diagnóstico de un microglioma, una especie de tumor que se le identificó hace unos dos o tres meses, por lo que inició un tratamiento con un especialista en Brasil.

La legisladora ingresó a cuidados médicos el jueves a raíz de una "cefalea persistente e incapacitante", por lo que se le aplicaron calmantes y un tratamiento para reducir el dolor.

La esposa del vicepresidente no recibirá el alta médica hasta que el dolor no ceda por completo y se realicen los estudios complementarios además de una junta médica que incluya a su médico.

"Estamos poniendo a disposición de la paciente (y) la familia todos los recursos que tenemos dentro de nuestro país para que se pueda hacer un buen manejo de su patología", indicó en una rueda de prensa la ministra de Salud, Marcela Flores.