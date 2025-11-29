Rescatan a 403 migrantes que intentaban llegar en dos barcazas a las costas españolas

Al menos cuatro de ellos, dos de cada embarcación, precisaron traslado a un hospital por síntomas de hipotermia, informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia que atiende a los migrantes a pie de muelle.

La primera barcaza se avistó en la tarde del viernes y desde el muelle de La Restinga, en El Hierro (océano Atlántico), el patrón del barco de salvamento 'Navia' comunicó el avistamiento de varias luces en el mar.

El cayuco fue localizado a algo más de siete kilómetros y se procedió a escoltar a tierra a las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores. Dos de ellos tienen entre 1 y 2 años de edad.

Según el relato de los propios migrantes, la travesía se habría prolongado hasta siete días tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry.

De la segunda embarcación se tuvo conocimiento de madrugada y el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar 'Diphda', que escoltó hasta el puerto a la barcaza con 214 personas, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.

Al igual que en el primer cayuco, los migrantes dijeron que habían partido desde Barra, en Gambia, y que navegaron durante ocho días. Proceden de Gambia, Senegal, Mali y Guinea-Conakry.

Todas estas personas fueron atendidas tras su desembarque por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), Guardia Civil y Policía Nacional y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblode San Andrés.

Allí permanecerán 72 horas bajo custodia policial y serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla de El Hierro.