Sri Lanka decreta el estado de emergencia ante las inundaciones que dejan 132 muertos

Según el Centro de Gestión de Desastres (DMC), las fuertes lluvias han dejado por el momento 132 muertos y 176 desaparecidos, y cerca de 650.000 personas afectadas, ya que las precipitaciones han golpeado todos los distritos de la isla.

La crecida de las aguas ha inundado carreteras, viviendas y tierras agrícolas, dejando a muchas personas varadas mientras las labores de rescate continúan. Las autoridades han instado a los residentes que viven cerca de riberas de ríos o en laderas propensas a deslizamientos a evacuar de inmediato.

Mientras tanto, se han habilitado 716 centros de seguridad, ya que más de 78.000 personas han sido desplazadas.

Un funcionario adscrito a la Oficina de Turismo de Sri Lanka dijo a EFE que, hasta el momento, ningún turista extranjero ha resultado perjudicado por la situación de desastre que vive el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo único es que han quedado varados en algunos lugares y no han podido desplazarse como desearían, con muchas atracciones también cerradas", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sri Lanka se encuentra en temporada alta de turismo extranjero.