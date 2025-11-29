Swiss inicia modificaciones en sus A320 pero no prevé cancelaciones ni retrasas

En un comunicado remitido a la agencia de noticias suiza ATS, Swiss indicó que fue informada del problema de Airbus, por lo que la aplicación de medidas ya ha comenzado.

La aerolínea de bandera suiza, nacida en 2002 tras la quiebra de Swissair, no espera sufrir perturbaciones este sábado, aunque señaló que como los aparatos afectados deben ser modificados lo antes posible y estas intervenciones requieren varias horas "podrían producirse ajustes de última hora en los próximos días".

Los aviones de Swiss afectados por los cambios pueden seguir volando con normalidad por el momento, pero la actualización de software necesaria debe realizarse antes del domingo a la 1:00 de la madrugada, precisó la compañía aérea, que en su flota tiene siete modelos distintos de Airbus y uno sólo de Boeing.

Airbus avisó a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su modelo más vendido.

