Ucrania derribó 577 sistemas rusos en el ataque nocturno que dejó tres muertos en Kiev

Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea, que citó datos preliminares, los militares ucranianos "derribaron y suprimieron 577 objetivos aéreos".

Entre esos sistemas rusos repelidos figuran 558 drones 'Shahed', de fabricación iraní, Gerbera y de otros tipos, además de varios misiles, incluidos doce de crucero y cinco balísticos, y dos bombas guiadas.

"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", precisó el mensaje de la Fuerza Aérea, que reconoció "impactos de misiles y 35 de drones en 22 puntos del país".

En total, según la nota castrense, Rusia empleó 632 sistemas de ataque aéreo, 36 misiles y 596 drones.

