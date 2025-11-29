Un ataque ruso en Ucrania mata a tres personas, hiere a decenas y deja a miles sin luz

Según el último balance de Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, la capital ucraniana registró dos muertos y 35 heridos, aunque el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó que fueran tres las víctimas mortales en un mensaje de condena por el ataque.

"Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo sobre un ataque en el que, según la Fuerza Aérea de Ucrania, hubo que lamentar varios impactos de misiles además de otros 35 causados por drones en 22 puntos del país.

"Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", explicó Zelenski antes de que el Ministerio de Energía informara de que cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad en Kiev y otros puntos del país, como las regiones de Sumi y Járkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).

"Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev y cerca de 8.000 en la región de Járkov, se quedaron sin electricidad esta mañana", señaló el ministerio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde Ukrenergo, la empresa responsable de la red eléctrica ucraniana, se señaló incluso que los daños fueron mayores en la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dijo al diario 'The Kyiv Independent' el director general de la compañía, Vitali Zaichenko, "las líneas de transmisión quedaron dañadas" por el ataque y "casi la mitad de Kiev se quedó sin electricidad".

Desde el Gobierno ucraniano, el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, condenó el ataque, que sumió especialmente a Kiev en una "noche difícil" y que llegó en un momento en el que se intensifican las labores diplomáticas con la intención de poner fin a la guerra.

Sibiga también acusó a Rusia de no estar interesada en el fin de la guerra.

"Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su 'plan de guerra' de dos puntos: matar y destruir", escribió Sibiga en X.

Sibiga aludía así a los puntos del plan que negocian ucranianos con responsables estadounidenses y europeos, una labor que llevó a Zelenski a enviar a Estados Unidos al secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, al frente de una delegación negociadora.

"La tarea está clara: rápido y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos", apuntó Zelenski sobre el desplazamiento de Umérov.

La visita de la delegación se da cuando Ucrania espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado la semana pasada entre emisarios en la ciudad suiza de Ginebra.

Además, el ataque ruso de este sábado poco antes de la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dan Driscoll, también enviado por el presidente estadounidense.