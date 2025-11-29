Una iniciativa en México promueve la detección de cáncer de próstata en etapas curables

El modelo, conocido como OPUS, reorganiza el proceso de tamizaje y valoración para identificar la enfermedad antes de que avance, cuyo objetivo es que “el modelo detecte pacientes con cáncer de próstata de manera oportuna para que la enfermedad sea curable”, explicó a EFE el urólogo oncólogo Andrey Ramírez, especialista del INCan.

En el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Próstata, el experto precisó que en el país, la detección tardía sigue siendo uno de los mayores retos, ya que entre 40 % y 60 % de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, mientras que en países, como Reino, Unido entre 80 % y 90 % se identifican de forma localizada.

Para Ramírez, la diferencia está en la prevención, otro de los objetivos de OPUS. “En México no existe esa cultura de que los hombres se chequeen de manera rutinaria”, señaló, puesto que el cáncer de próstata en etapas tempranas suele ser silencioso.

“No tiene un síntoma específico asociado”, indicó el especialista, por lo que las revisiones periódicas son la única vía para encontrarlo a tiempo.

Además, el antígeno prostático específico (PSA) no es suficiente por sí solo. Sus valores pueden elevarse por inflamación, infecciones o crecimiento benigno, lo que genera confusiones si se interpreta de manera aislada.

Por ello, la exploración física sigue siendo clave. “Tenemos esta cultura de que los hombres evitarán un tacto rectal”, dijo Ramírez, al subrayar que esta maniobra permite detectar nódulos o irregularidades que el PSA no identifica.

Desde su implementación, OPUS ha evaluado a 4.668 hombres, de los cuales 420 fueron diagnosticados con cáncer de próstata. “El 82 % de los pacientes llegó en etapa localizada y sólo el 18 % con enfermedad avanzada”, detalló Ramírez. Son cifras que contrastan con la práctica nacional previa al programa.

El impacto del modelo ya fue publicado en una revista científica que, según el médico, ayudaría a disminuir "hasta el 14 % de mortalidad a nivel local”, señaló.

Además, el programa también incorpora acompañamiento emocional y nutricional para que los pacientes tengan mayor adherencia al tratamiento y no abandonen el proceso.

El INCan cuenta con técnicas quirúrgicas avanzadas que ofrecen mejores resultados cuando la enfermedad se detecta temprano. “Los resultados oncológicos y funcionales con cirugía laparoscópica y robótica son mejores”, explicó Ramírez.

Sin embargo, estos procedimientos solo benefician a quienes llegan con tumores localizados. “La cirugía robótica es para enfermedad localizada. Si el paciente llega metastásico, ya no es candidato”, advirtió.

Ramírez recordó que las revisiones anuales deben comenzar a los 45 años, o a los 40 si existe antecedente familiar de cáncer de próstata o de cáncer de mama en mujeres de la familia.

“Es un chequeo rápido, la molestia dura 10 segundos, pero vale la pena”, afirmó.

El INCan considera que replicar programas como OPUS en otras instituciones del país permitiría ampliar su impacto y reducir desigualdades en diagnóstico.