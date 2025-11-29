Varias marchas denuncian en España que sigue el genocidio contra el pueblo palestino

En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se celebró una marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

La manifestación, que discurrió por el centro de la capital española, fue convocada por las Asambleas con la Resistencia Palestina, Embargo de Armas ya y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

En ella, la dirigente del partido Podemos Irene Montero denunció que 350 palestinos han sido asesinados por "el estado terrorista de Israel", 67 menores de edad, y que Gaza está destruida y sufriendo además una situación difícil por el frío y las inundaciones.

"Me pregunto honestamente dónde está Pedro Sánchez (presidente del Gobierno español¿Si no hay titulares no le importa el genocidio? Porque quiero recordarle al presidente que España sigue teniendo obligaciones legales con arreglo a la legislación internacional para impedir que este genocidio se siga cometiendo (...) Es increíble que RTVE este haciendo más contra el genocidio que el Gobierno de España", dijo Montero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Barcelona (noreste), alrededor de 800 personas -según la Guardia Urbana- se manifestaron también para reclamar el embargo de armas a Israel y la ruptura total de relaciones con este país a causa de su actuación en Palestina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medio millar de personas secundaron otra marcha en Logroño para que no se olvide la situación que vive el pueblo palestino y para llamar la atención sobre el papel de Europa en este conflicto.

Una bicicletada recorrió las calles de Santander (norte) para reclamar el fin del "genocidio" y la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) realizó este sábado movilizaciones en las tres capitales vascas para acusar a Israel de "incumplir su palabra" y denunciar la "falsedad" del alto el fuego en Gaza.

Los convocantes responsabilizaron al Estado judío de mantener "los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo de ayuda humanitaria" dos meses después de que se firmase el acuerdo de alto el fuego.

Otras ciudades españolas también albergaron marchas para apoyar al pueblo palestino, entre ellas, Toledo, Palencia, Cuenca, Guadalajara, Burgos y León.