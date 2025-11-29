Vázquez Montalbán planea en el menú inaugural de Gerard Bellver en la Feria de Guadalajara

Bellver, que fusiona las cocinas catalana y mexicana en su restaurante barcelonés Jiribilla, ha propuesto un menú para más de 700 comensales con platos típicos de la cocina catalana con "toques" y productos mexicanos como la esqueixada de bacalao ahumado, el suquet de pescado, un fricandó de setas a la manera de Biscuter -inseparable ayudante de Carvalho- y una versión mexicana del mel i mató.

En declaraciones a la prensa, Bellver, que recibió el encargo de la comisaria de Barcelona en la FIL de Guadalajara, Anna Guitart, ha confesado que ha sido "un reto hacer una comida para 700 personas, en Guadaljaara, que uvira sentido literario y que los productos fuera asequibles en México".

Ha sido fácil hacer una lectura de la obra de Vázquez Montalbán, porque "está llena de referencias y había mucho a escoger y de los tres platos escogidos de la cocina catalana Carvalho habla mucho

Ha reconocido que el postre es el plato que más le costó y al final optó por el popular mel i mató, que Carvalho siempre pide en la Fonda Europa, para el que ha sustituido el mató por el requesón con el que ha hecho una mousse rellena con diferentes texturas de frutos secos, y la miel de agave en lugar de la de abejas, porque Guadalajara es la tierra del tequila.

Bellver, que durante tres años trabajó en la cocina de la residencia de la Embajada de España en México preparando todo tipo de recepciones y banquetes, estuvo viviendo 28 años en Ciudad de México.

Tras la comida, todos los comensales han recibido un pastel con la forma de la típica baldosa-flor de la ciudad condal, elaborado por el pastelero mexicano Ton Cortés, que vive en Barcelona desde hace 21 años y que ganó el premio al Mejor Panettone del Mundo en 2024. EFE.