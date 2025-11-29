Zelenski denuncia ataque ruso que deja tres muertos y docenas de heridos

"Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.

"Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles", explicó el jefe de Estado ucraniano.

"En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso", señaló Zelenski en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar "sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea".

Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles.

"Y tenemos que halar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra", concluyó.

El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el presidente Trump.