Zelenski envía a Umérov al frente de una delegación a EE.UU. para negociar la paz

"El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, ya está de camino a Estados Unidos", indicó en su cuenta de Telegram el jefe de Estado ucraniano.

"La tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos", abundó Zelenski.

El presidente ucraniano deseó que los resultados de Umérov y su equipo puedan finalizar el trabajo iniciado en los anteriores encuentros con representantes estadounidenses en la ciudad suiza de Ginebra.

En Ginebra, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo mes de febrero.

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado entre emisarios en Ginebra.