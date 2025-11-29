Zelenski viajará el lunes a París para reunirse con Macron tras superar una crisis interna

Fue el Elíseo quien confirmó este sábado el viaje de Zelenski y lo inscribió en los avances diplomáticos recientes, en concreto con la reunión de la Coalición de Voluntarios que tuvo lugar el pasado martes, una semana después de que el mandatario ucraniano se trasladara a la capital francesa para reforzar la cooperación en materia de defensa con Francia.

Desde aquella visita a París muchas cosas han cambiado en la situación en el país, en concreto en el terreno interno con la dimisión del jefe de gabinete de Zelinski, Andrí Yermak.

Además, Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas y contra Kiev, que ha respondido atacando las exportaciones petroleras rusas.

El Elíseo indicó que la reunión con Macron servirá también para analizar la situación actual y las condiciones de una paz duradera en el contexto de las negociaciones de Ginebra y el plan estadounidense.

Los dos presidentes "estudiarán las garantías de seguridad" que puedan establecerse tras la firma de un alto el fuego en el marco de la coalición de voluntarios".

La visita de Zelenski a París coincidirá con el lanzamiento en Francia de la temporada de Ucrania, que incluye una serie de eventos culturales ucranianos en el país.

A la inauguración de la misma acudirá el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha.