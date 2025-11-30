Abaten en México a alias Pichón, acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció en conferencia de prensa que Pedro 'N' "fue neutralizado" durante un operativo en el que también se detuvo a dos personas identificadas como Galeno 'N' y Miguel 'N'.

Morales mencionó que todos son integrantes de una facción del grupo criminal Chapo Isidro, "que se dedica principalmente a la producción de drogas sintéticas".

En un comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que la acción fue resultado de dos cateos en domicilios asociados a Inzunza Coronel, identificado como líder del grupo delictivo.

Explicaron que al realizar recorridos de seguridad los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que "repelieron la agresión y controlaron la situación", dando como resultado el abatimiento del presunto líder criminal.

Además, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias 'Lemu', presunto operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, quien se desempeñaba como sicario.

También se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo, agregaron.

En los domicilios cateados, ubicados en los municipios Guasave y Ahome, los agentes aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares.

Asimismo, ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde también incautaron un fusil, cartuchos, una camioneta, 1.425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

Las autoridades mexicanas recordaron además que en mayo de 2025 el Departamento de Justicia de EE.UU. "realizó una acusación formal por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, exlíder del Cartel Beltrán Leyva, y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias Pichón".

Apuntaron que este delito comprende condena a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares, según la acusación de las autoridades estadounidenses.

Finalmente, las autoridades informaron de la detención de otro presunto narcotraficante, en Madrid (España).

En este caso, Alejandro Reynoso Jiménez, integrante de un grupo delictivo sin especificar, "viajó hacia Madrid, España, en donde fue detenido por la Policía Nacional de España".

Dicha facción criminal, indicaron, se dedica al acopio y suministro de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas en México, para posteriormente ser enviadas a Europa y Estados Unidos.

Asimismo, aseguraron que se realizó un cateo a un domicilio en Guadalajara (Jalisco, oeste de México) relacionado con este sujeto, donde aseguraron tambos, contenedores con sustancias y precursores químicos, además de equipo para la fabricación de fentanilo y éxtasis.