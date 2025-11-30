Al menos seis muertos en un accidente de tráfico dentro de Lisboa

La fuente del Comando Metropolitano de Lisboa de la PSP indicó que todos los fallecidos estaban dentro del vehículo, que acabó completamente carbonizado, y que están siendo identificados.

Las autoridades recibieron el primer aviso de este accidente sobre las 3.39 hora local (misma hora GMT).

La fuente agregó que el suceso, cuyos motivos se desconocen por ahora, se produjo "relativamente cerca" de la Embajada de EE.UU., que se ubica en misma Avenida de las Fuerzas Armadas.

Los servicios de emergencia continúan en el lugar del accidente, donde el automóvil accidentado todavía no ha sido retirado.

