Bostic jura como presidente de Barbados, el segundo desde la proclamación de la república

Exministro de Salud y oficial militar altamente condecorado de la Fuerza de Defensa de Barbados, Bostic desempeñó un papel fundamental durante la pandemia de la covid-19 con su lema 'Ni retirada, ni rendición', que le valió el reconocimiento generalizado por su liderazgo durante uno de los períodos más difíciles del país.

Sucede a Sandra Mason, quien hizo historia como la última gobernadora general (2018-2021) bajo el sistema monárquico y como la primera presidenta de la república parlamentaria.

El 30 de noviembre de 2021, la jefatura de Estado de Barbados dejó de recaer en la reina Isabel II, poniendo fin a la asociación con la Corona británica de la isla, una antigua colonia de cerca de 280.000 habitantes que se independizó en 1966.

A la ceremonia de juramentación de Mason asistió el entonces príncipe heredero y actual monarca británico Carlos III.

Barbados ha continuado siendo parte de la Commonwealth, tal como hicieron otras antiguas colonias británicas en el Caribe que se convirtieron en repúblicas: Guyana (1970), Trinidad y Tobago (1976) y Dominica (1978).

En el marco de las celebraciones de los aniversarios de la independencia y de la proclamación de la república, varias personalidades fueron homenajeados.

El gobernador del Banco Central, Kevin Greenidge; la leyenda del críquet, Joel 'Big Bird' Garner; y el economista y filántropo, Kurt Lambert, ostentarán a partir de hoy el título de Más Honorable, la máxima distinción de Barbados.

Los tres recibieron, además, la Orden de la Libertad de Barbados por su distinguido y extraordinario servicio al país, a la diáspora caribeña y a la humanidad en general.