Capturan a 2 hombres acusados de haber abusado sexualmente de una costarricense en Panamá

Los hombres, de 18 y 29 años, fueron aprehendidos luego de ser señalados por personas que se encontraban en la terminal de Río Sereno, el principal punto de control en la frontera entre Panamá y Costa Rica, como presuntos responsables del abuso sexual de la joven costarricense, indicó el Senafront.

Se espera que en las próximas horas los dos capturados "sean llevados ante un Juez de Garantías para el cumplimiento del proceso legal".

El Senafront agregó en una nota de prensa que "la víctima fue transportada de inmediato al centro médico" de la zona fronteriza y, posteriormente, "enviada a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en David", la capital de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, "para los trámites correspondientes".

Entre enero y octubre pasado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá registró 5.258 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, un 15 % menos con relación al mismo lapso de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este 2025, la mayoría de las denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual han sido por violación (1.943) y por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años (1.790), de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.