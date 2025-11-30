Cierran centros de votación en Honduras tras una hora de prórroga por alta afluencia

Hall agregó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y contabilizó la participación de más de 2,8 millones de votantes, entre los más de seis millones habilitados.

La presidenta del ente electoral instó, además, a los miembros de las mesas a facilitar el trabajo de los observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio, que "es público".

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.

Los hondureños estaban convocados para votar por un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Antes de que se anunciara la prórroga, el CNE había indicado que difundirá su primer informe preliminar hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT) y otro a las 23:00 hora local (05:00 GMT).

Los resultados finales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.