Cinco muertos en el incendio de un edificio en el noreste de Francia

Las llamas comenzaron durante la madrugada por motivos que todavía no se han esclarecido y se extendieron por todo el edificio, en cuya planta baja había un local comercial.

La intervención de 70 bomberos impidió que el fuego se extendiera a los edificios colindantes.

En un primer momento, los servicios de emergencia constataron la muerte de cuatro personas, un hombre de 59 años, una mujer de 60, un joven de 20 y un adolescente de 16.

Posteriormente constataron la muerte de una quinta víctima, también de 16 años, que había sido rescatada con heridas muy graves.

Otra persona, de 21 años, sufrió heridas leves por inhalación de humos, pero los servicios de emergencia no temen por su vida.