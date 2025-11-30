Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, declararon abiertas las votaciones en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa.

"Ha llegado el día en que los hondureños deben ejercer su derecho al sufragio para elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años", dijo Hall, consejera presidenta del CNE.

Además, pidió "dimensionar correctamente las expectativas" sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y subrayó que su nivel de avance "no medirá el éxito de las elecciones", porque la tecnología es solo una herramienta de transparencia entre muchas otras del sistema electoral.

Hall recordó a los partidos políticos que no deben proclamar victorias anticipadas ni promover confrontaciones, y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por desinformaciones, a permanecer en las mesas receptoras hasta completar el escrutinio y a participar activamente en el resguardo del proceso.

El consejero Marlon Ochoa dijo que la jornada inició con normalidad tras superar "obstáculos que pretendían entorpecer el proceso".

"Hoy el pueblo hondureño tendrá elecciones", señaló Ochoa, al destacar que el voto es la "expresión viva" de la democracia y exigió "nunca más golpes de Estado, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino".

En la contienda, con la participación de cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, será elegida la persona que sucederá a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.

Según sondeos de opinión, de los cuatro candidatos presidenciales solamente tres tienen posibilidades de ganar: Rixi Moncada, líder del partido Libre, en el poder; Nasry Asfura, del Nacional, y Salvador Nasralla, del Liberal, ambos conservadores.

Los hondureños votarán también por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras están convocados a las elecciones, las duodécimas consecutivas desde que en 1980 se restauró el orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares.

Los primeros resultados preliminares se conocerán cuatro horas después de concluidas las votaciones, lo que está previsto para las 17:00 horas locales (23:00 GMT).