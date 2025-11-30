Concluyen las elecciones parlamentarias anticipadas en Kirguistán con 34% de participación

Las autoridades electorales indicaron que en total acudieron a las urnas 1.437.264 electores, el 34,31 % de los 4.294.243 votantes registrados.

La legislación kirguisa no prevé una participación mínima para que las elecciones sean declaradas válidas.

El CEC ya dio a conocer los resultados preliminares en los que informó que el expresidente del Parlamento, Nurlanbek Turgunbek y el exfiscal general Kurbankul Zulúshev ingresarán en el nuevo legislativo.

Según las autoridades electorales, al menos 30 de los diputados de la legislación anterior mantendrán los escaños en el nuevo Parlamento.

Las elecciones parlamentarias anticipadas fueron convocadas para distanciarlas de las presidenciales, ya que según lo establecido, estas debían celebrarse en noviembre de 2026, a mes y medio de los comicios presidenciales.

Por ello, el pasado 25 de septiembre el Legislativo anunció su disolución y anunció la celebración de elecciones anticipadas.

Estos comicios se celebraron en base a una nueva ley que sustituyó el anterior sistema mixto, en el que parte de los diputados se elegía en base a las listas de partidos y el resto, por distritos, por un sistema mayoritario en los 30 distritos del país, en los cuales serán electos tres diputados regionales, y uno de ellos deberá ser mujer.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), en las elecciones participaron 467 candidatos (276 hombres y 191 mujeres).

En un inicio presentaron sus candidaturas 589 ciudadanos, de los cuales más de un centenar no superaron la etapa de registro, fueron rechazados por la CEC, o retiraron sus candidaturas.

El recuento se lleva a cabo por medio de urnas automatizadas, que será verificado manualmente.

El resultado definitivo de los comicios será anunciado antes del 14 de diciembre próximo.