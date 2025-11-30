Concluyen sin incidentes elecciones legislativas y locales en la separatista Transnistria

Los 246 colegios disponibles cerraron a las 20:00 hora local (18:00 GMT).

La asistencia al cierre fue de un 23 %, menor que en ocasiones anteriores: en los comicios parlamentarios de 2020 fue de un 27 % y en las elecciones presidenciales de 2021 de un 35 %.

Esto no afectará los resultados, ya que la legislación transnistria no prevé un nivel de participación mínimo para considerar reconocidos los comicios.

Desde el 25 de noviembre pasado se podía participar en las votaciones anticipadas, un derecho que ejercieron más de 4.500 electores, señalaron las autoridades.

Las boletas electorales contenía la opción 'contra todos'. Si en el boletín solo había un candidato y éste recibía menos votos que 'contra todos', la votación en el distrito se cancelaba y se convocaban a nuevas elecciones en las que no podrá participar el candidato fracasado.

Además, si en 11 de los 33 distritos electorales prevalece la opción 'contra todos', las elecciones al Consejo Supremo serán convocadas nuevamente.

En las elecciones participaron 45 candidatos, la absoluta mayoría del partido Renovación, que en el anterior Consejo Supremo contaba con 29 de los 33 escaños.

En 22 de los 33 distritos se postularon diputados que integraban el anterior Consejo, de los cuales 21 no contaron con competencia.

En ninguno de los distritos hubo más de dos candidatos.

Los resultados de las elecciones serán hechos públicos este lunes.

La autoproclamada República de Transnistria es un territorio de apenas medio millón de habitantes, en su mayoría eslavos, que rompió los lazos con Moldavia tras un conflicto armado (1992-1993) en el que contó con ayuda rusa, que ahora cuenta con unos 2.000 efectivos en la zona para garantizar la paz.

Se autoproclamó como república el 29 de octubre de 1990 y está situada en el este de la antigua república soviética de Moldavia. Su capital es Tiraspol y cuenta con un 12 % del territorio moldavo y un 23 % de la producción industrial, más el control de vías de transporte y gasoductos.

De ahí el interés mostrado por Moldavia, que se resiste a perder esta región, y también por Moscú, que apoya su independencia.

Tiene más de medio millón de habitantes de mayoría rusa y ucraniana y una superficie de 4.163 kilómetros cuadrados en la orilla izquierda del río Dniéster (Nistru).