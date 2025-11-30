Conmoción en ciudad española por el suicidio de dos adolescentes de origen colombiano

En la madrugada del viernes al sábado fueron encontrados los cuerpos sin vida de las dos adolescentes de 15 y 16 años en el parque de la Concordia, en el centro de esta urbe de Andalucía.

El Ayuntamiento de la ciudad andaluza está de luto oficial hasta el martes por la muerte de las dos adolescentes de nacionalidad española, nacidas en Jaén de padres colombianos, y el lunes se guardará un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en su memoria

Fuentes de la investigación señalaron que en una primera inspección ocular no se apreciaban signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta, descartaron a priori la participación de terceras personas en la muerte.

Según los testimonios recogidos por EFE entre amigos y compañeros de las dos adolescentes que se acercaron este domingo al tanatorio, ambas habrían sufrido acoso escolar (bullying) recientemente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un amigo de las fallecidas aseguró domingo que una de las chicas "sufrió bullying en su anterior instituto", "algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”, según recoge el diario español El País.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente.

El entierro de la chica de 16 años tendrá lugar este lunes, mientras que aún se desconoce la fecha del sepelio de la más joven.

La Policía española informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Por su parte, el instituto de enseñanza secundaria San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos adolescentes, mostró su dolor y tristeza "por la terrible pérdida de las dos alumnas".

"Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo", manifestó el centro en un comunicado.

La comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará el lunes, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

También la Universidad de Jaén expresó "su más profundo dolor y consternación".

Como muestra de duelo y respeto institucional, la universidad decretó un día de luto, por lo que las banderas de sus campus y edificios ondearán a media asta el lunes.