Defienden labor de medio colombiano acusado por disidencia de ser un actor del conflicto

"Estas declaraciones, absolutamente inadmisibles, desconocen de manera abierta los principios más básicos del DIH (derecho internacional humanitario) y generan un riesgo grave e injustificado para la integridad de los periodistas y para el libre ejercicio de su labor", señaló la Defensoría en un comunicado.

El Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) manifestó esta semana que "si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas por qué no se ponen el camuflado".

"La información errónea, la desinformación, los discursos de odio son violatorios del Derecho Internacional Humanitario, por lo tanto esas falsedades los hacen un actor del conflicto armado", dijo ese grupo armado en un comunicado en el que hizo referencia a la investigación periodística de Noticias Caracol.

En ese sentido, la Defensoría advirtió que al catalogar como "actor del conflicto" a un medio de comunicación, el EMBF, la disidencia que lidera alias Calarcá, desconoce la posición de población civil que tiene Noticias Caracol y recordó que "la labor periodística" es "esencial para el Estado de Derecho".

Por eso pidió a la disidencia de las FARC "retractarse de sus declaraciones" y reconocer la calidad de miembros de la población civil que tienen los periodistas del medio de comunicación.

La controversia por este caso estalló el domingo pasado cuando Noticias Caracol reveló correos, chats y comunicaciones atribuidas al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Según la investigación, esos archivos indicarían un alto nivel de infiltración de esa guerrilla en el Ejército y en el servicio de inteligencia.

Estos involucrarían al general Juan Miguel Huertas y al alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, a quienes la Procuraduría (Ministerio Público) suspendió ayer provisionalmente de sus funciones.