Detienen a un sospechoso por el ataque a un diputado de AfD en el congreso de Giessen

La Policía informó de una detención, así como de una investigación abierta "por un ataque contra un político de AfD", al que describe como "un diputado del 'Budestag'" o Cámara Baja del Parlamento de Alemania, en un comunicado publicado en la noche del sábado al domingo.

"El miembro del 'Bundestag' alemán habría sido agredido y herido alrededor de las 8:30 horas (7.30 GMT). El sospechoso fue detenido inmediatamente", se indica en la nota.

El sábado, durante el congreso, Alice Weidel, colíder de AfD, denunció que Julian Schmidt, diputado por Marburgo, de 35 años, fue atacado cuando se dirigía a la sala de Giessen donde tuvo lugar la refundación de la agrupación juvenil del partido.

La Policía hizo un balance "positivo" de la jornada del sábado, un día marcado por las manifestaciones en las que participaron unas 25.000 personas en diferentes convocatorias de rechazo a AfD y su congreso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Algunas de las convocatorias no estaban registradas y en ocasiones hubo enfrentamientos con los agentes desplegados, que en algunos puntos sufrieron el lanzamiento de botellas, piedras y objetos pirotécnicos, aunque, según precisó la policía, "las concentraciones anunciadas transcurrieron en su mayor parte de forma pacífica".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No fue así, por ejemplo, en la que trató de cortar la carretera B 49, contra la que la Policía usó cañones de agua.

"Durante la jornada, un total de diez agentes resultaron levemente heridos. Por el momento, la Policía no dispone de información fiable sobre posibles heridos entre los participantes en las concentraciones", según el comunicado.