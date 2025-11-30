Duque de Braganza propone reconsiderar solución monárquica en Portugal ante presidenciales

"A comienzos del próximo año tendremos elecciones presidenciales, es en estos periodos de transición cuando se vuelve legítimo reflexionar sobre el modelo político que mejor se corresponde con la identidad nacional y las aspiraciones del pueblo", reza el texto que pronunciará el duque de Braganza en una cena en el Hotel Palácio de Estoril, con motivo de la conmemoración, mañana, de la Restauración de la Independencia de Portugal respecto a España en 1640.

"Tal vez sea este el momento de revisitar, con serenidad y espíritu histórico, la solución monárquica como factor de estabilidad, continuidad y unidad -continuará el duque-. No como una vuelta al pasado, sino como posibilidad de renovación, anclada en una tradición que siempre buscó colocar la nación por encima de las disputas partidistas".

El texto subraya que "lo importante" es que el país encuentre el camino que refleje más profundamente su alma e historia.

"Nos reunimos hoy, en víspera del 1 de diciembre, para celebrar la Restauración de la Independencia de Portugal en 1640, símbolo de nuestra determinación para preservar la identidad y la soberanía como pueblo libre", añade el discurso.

También se recuerdan los principios que guiaron esa restauración: "la fe, el orden, la defensa de la libertad y la soberanía permanecen esenciales para nuestra convivencia democrática".

El duque de Braganza destacará, además, que en un mundo en cambio constante es "vital" reafirmar esos valores protegiendo la identidad y cohesión social del país, en armonía con la participación, la pluralidad y los derechos de todos.

En otra parte del texto se menciona la Ley de Extranjeros, cuya reforma fue impulsada por el Gobierno para restringir la llegada de migrantes a Portugal y que el duque de Braganza considera que debe reflejar un equilibrio entre la tradición de la hospitalidad portuguesa y la protección de los intereses soberanos del Estado.

"Portugal siempre recibió diferentes pueblos y culturas, pero la experiencia histórica enseña que la apertura debe acompañarse de prudencia, responsabilidad y respeto por las normas nacionales", indicará.

El duque de Braganza ve que en un mundo "marcado por las migraciones y amenazas complejas" esta ley debería ser algo más que un instrumento administrativo y servir de medio "para proteger la soberanía y la seguridad colectiva promoviendo la inclusión y la vigilancia".

"Así como los conjurados de la Restauración afrontaron los desafíos de su tiempo, hoy tenemos que garantizar que la Ley de Extranjeros protege los intereses nacionales sin perder de vista la dignidad de quien escoge Portugal como hogar, fortaleciendo la unidad y la resiliencia democrática de nuestra sociedad", dirá.

El duque de Braganza también hablará de cuando fue recibido junto a su hijo Dinis hace más de un mes por el papa León XIV, a quien le transmitió "los mejores deseos y votos de fidelidad de la familia real portuguesa para su pontificado que ahora se inicia".

Duarte Pio es a sus 80 años el eterno heredero al trono en un país que es república desde 1910, cuando Manuel II fue depuesto tras varios años de inestabilidad política.

A pesar de que el dictador António de Oliveira Salazar permitió a la familia real lusa volver del exilio en los 50 no confió en Don Duarte Pío como sucesor, como sí ocurrió en España con Franco y Juan Carlos de Borbón.